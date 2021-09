Giulia De Lellis si scaglia contro una donna su Instagram: il motivo 

Giulia De Lellis sbotta su Instagram. Una ‘madre di famiglia’ le fa perdere le staffe sotto l’ultimo post pubblicato

Giulia De Lellis perde la pazienza sui social. Dopo essere stata criticata a lungo da una donna su Instagram l’influencer ha sbottato e l’ha fatto duramente. Come darle torto. La pazienza è la virtù dei forti ma a tutto c’è un limite, soprattutto dinanzi alla maleducazione.

Tutto ha avuto inizio sotto all’ultimo post pubblicato dalla De Lellis su Instagram dove si mostra elegantissima in tenuta da equitazione in un immenso campo. Qui l’influencer ringrazia Ivana Mrazova dandole ragione sulle foreste che sono meravigliose. “Il telefono prende pochissimo, l’aria è pulita, fresca ed il cibo buonissimo. Prima di girare il centro della città ci godiamo questa libertà!”.

Ma tra i tanti che si sono complimentati per la sua bellezza ed eleganza, c’è chi invece le ha lasciato commenti inopportuni, tra questi la donna su citata: “Semplicemente ridicola“. Probabilmente non è nemmeno il commento peggiore che la De Lellis ha ricevuto, ma è stato l’unico che ha scatenato la sua ira. Come mai?

Giulia De Lellis furiosa contro una donna su Instagram: il motivo

“Semplicemente ridicola“, parole che hanno scatenato l’ira della De Lellis su Instagram non tanto per il contenuto quanto per l’insistenza della donna che le ha scritte. Difatti, si tratterebbe di una madre di famiglia che in maniera insistente inveisce contro l’influencer, non solo con commenti poco carini sotto ai suoi post ma anche nei direct.

La risposta di Giulia è stata immediata e decisa: “Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo?“. Una domanda sicuramente retorica quella della De Lellis che ha proseguito: “Solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore“.

La 26enne ha subito trovato il sostegno di migliaia di fans che le hanno mostrato la propria vicinanza con like e commenti. Chissà se questa volta Giulia non sia riuscita ad allontanare dal suo profilo chi da tempo le da filo da torcere con commenti inopportuni facendolo perdere la pazienza.