Fortnite, annunciato il nuovo evento: ci sono già data e orario!

A distanza di qualche settimana dal concerto di Ariana Grande, finalmente sta per arrivare un nuovo evento su Fortnite. Ecco data ed orario per seguirlo

Ci siamo. Fortnite sta per tornare con uno dei suoi super eventi dedicati alla storyline del videogame. E questa volta non parliamo di concerti, eventi o altro. Come riportato in anteprima dal leaker ShiinaBR e poi confermato dall’account ufficiale di Epic Games, a brevissimo una nuova catastrofe stravolgerà l’isola di gioco.

Stiamo parlando di Operation Sky Fire, che si è già mostrato al grande pubblico con un’immagine criptica ma che lascia intravedere alcune delle tematiche principali che andranno a comporre l’intero mosaico. Ancora una volta, gli UFO dovrebbero avere un ruolo fondamentale in questo senso.

The Mothership’s sights are set on the IO’s base. Slone has a plan to end the Invasion for good. Are you ready?

Prepare for the live event, Operation: Sky Fire on Sep 12 at 4 PM ET.

🔗: https://t.co/Slqznnr33d

❤️ this post to be reminded when the Event is live pic.twitter.com/wqRwQ9jgdf

— Fortnite (@FortniteGame) September 3, 2021