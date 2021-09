Calciomercato Juventus, continuano i discorsi con Dybala per il rinnovo del contratto. C’è un grosso ostacolo alla trattativa

Dopo aver perso Cristiano Ronaldo negli ultimissimi giorni di calciomercato, ora per la Juventus è tempo di pensare alla stagione che verrà. Moise Kean, Alvaro Morata e soprattutto Paulo Dybala saranno chiamati a non far rimpiangere il portoghese, soprattutto in fase offensiva.

Per l’ex giocatore del Palermo, però, c’è un’altra “partita” che da tempo sta tenendo banco: il rinnovo di contratto. L’argentino andrà infatti in scadenza il prossimo anno, e ancora non è stato trovato l’accordo con la dirigenza bianconera per la firma. Negli ultimi giorni, è spuntato un nuovo importante ostacolo alla trattativa.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala ostacolato da De Ligt: il motivo

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, dietro il mancato rinnovo di Paulo Dybala potrebbe indirettamente esserci anche De Ligt. La richiesta dell’entourage della Joya, infatti, è quella di arrivare a cifre vicine – se non identiche – a quelle percepite dal forte centrale olandese. Il che vuol dire, 12 milioni di euro all’anno in totale. Che siano spalmati con i bonus o tutti cash poco importa, la volontà degli agenti rimane quella di ottenere più rispetto a quanto offerto ad oggi.

La Juventus aveva infatti messo sul piatto settimane fa un nuovo contratto da 9 milioni di euro (coi bonus compresi). Non abbastanza, però. Servirà venirsi incontro per arrivare alla tanto attesa fumata bianca, altrimenti le due strade potrebbero clamorosamente dividersi.