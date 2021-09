Barbara D’Urso, un nuovo programma per la conduttrice? Grandi sorprese

Nuovo programma in arrivo per Barbara D’Urso? Stando alle ultime indiscrezioni, la Carmelita potrebbe tornare sul piccolo schermo con un secondo format completamente diverso dai suoi precedenti

La nuova stagione televisiva è cominciata e con essa sta per tornare anche Barbara D’Urso. Dopo il periodo di pausa, l’amatissima quanto discussa conduttrice televisiva sarà al timone di Pomeriggio Cinque, il fortunato programma oggetto di un grande restyling.

Come è ben noto ormai da tempo, Barbara D’Urso è stata ridimensionata su Canale Cinque. Difatti, Pomeriggio Cinque per il momento è l’unico programma sopravvissuto dei tre che la conduttrice televisiva curava: Live-Non è la D’Urso e Domenica Live non ripartiranno.

Ma per il pubblico del piccolo schermo, che non può fare a meno di Carmelita, è in arrivo una grande novità. Oltre che con il longevo talk, Barbara D’Urso potrebbe tornare con un nuovo programma televisivo in prima serata. L’indiscrezione è stata lanciata da TvMia.

Nuovo programma per Barbara D’Urso? Importanti novità che lasciano i telespettatori senza parole

Stando a quanto anticipato da TvMia, Barbara D’Urso potrebbe tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. Questo però si allontanerebbe dai format che sinora la conduttrice ha portato avanti negli anni. Sarebbe qualcosa di nuovo, probabilmente mai visto prima.

Quanto invece a Pomeriggio Cinque, la Carmelita tornerà con il suo caffeuccio a partire da lunedì 6 settembre. Il programma è stato oggetto di un grande restyling. Come ha dichiarato la D’Urso in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, anche quest’anno a Pomeriggio Cinque ci saranno delle “novità molto d’impatto. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque”. La nuova edizione del seguitissimo programma infatti cambia sigla, grafica e si rinnova anche nel modo di fare informazione. Infine il talk avrà una durata di 50 minuti circa.