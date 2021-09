Antonio Conte, pronto il ritorno in panchina: ha già firmato un pre-accordo!

Dopo l’addio all’Inter, per Antonio Conte sembra profilarsi un clamoroso ritorno in panchina. Già si parla di pre-accordo firmato!

Prima la vittoria dello Scudetto sulla panchina dell’Inter, poi la clamorosa decisione di lasciare: un’estate decisamente turbolenta anche per Antonio Conte, che ora è alla ricerca di una nuova occupazione. Qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità del suo ingresso nel team di Sky Sport, dove ricoprirà il ruolo di opinionista per le notti di Champions League.

Ma è chiaro che le ambizioni del tecnico leccese siano ben diverse: vuole tornare ad allenare un top club. E se nei mesi passati si è parlato con insistenza di Real Madrid prima e Tottenham poi, ora c’è un’altra squadra pronta a metterlo sotto contratto. Dalla Spagna parlano addirittura di un pre-accordo già firmato.

Antonio Conte, firmato il pre-accordo con l’Arsenal: ufficialità a breve?

Una vera e propria bomba di mercato quella che arriva dalla Spagna. Antonio Conte avrebbe firmato un pre-accordo con l’Arsenal e sarebbe pronto a trasferirsi a Londra già nelle prossime settimane. Arteta non convince più i Gunners e, dopo i 0 punti conquistati in 3 partite, il suo futuro sembra essere segnato. La dirigenza ha deciso di dargli ancora qualche giornata per invertire rotta e far slittare l’arrivo di Conte, ma sembra essere solo questione di tempo.

A lanciare la notizia in anteprima Todofichajes.com, fonte già sicurissima dell’arrivo di Antonio Conte all’Arsenal. Un ritorno in Premier League che avrebbe del clamoroso per l’ex Inter, chiamato a risollevare le sorti di una squadra mai così in difficoltà negli ultimi anni.