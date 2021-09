Anticipazioni Beautiful, Steffy chiede aiuto a Finnegan: la situazione precipita

Nuove tensioni per Steffy che si ritrova a vivere dei momenti drammatici. La Forrester chiede aiuto a Finn: le ultime anticipazioni di Beautiful

I prossimi episodi della storica soap americana Beautiful riserveranno al pubblico del piccolo schermo numerosi colpi di scena. Al centro dell’attenzione vedremo ancora Steffy la quale sta vivendo una situazione drammatica. La figlia di Brooke è sempre più felice accanto a Liam che rende fiero anche suo padre Bill. I due stanno vivendo dei momenti fantastici con i bambini Douglas, Kelly e Beth.

I piccoli stanno bene insieme, difatti, quando arriva per Hope il momenti di riaccompagnare Kelly a casa di Steffy, la Logan decide di non farlo. Questo scatenerà l’ira della Forrester la quale arriverà a preoccupare anche Thomas per la sua reazione particolarmente aggressiva.

Steffy perde la ragione quando Hope non le riporta a casa la bambina: le ultime anticipazioni di Beautiful

Steffy perde la ragione quando vede la Logan arrivare senza Kelly. Proprio nel momento in cui diventa aggressiva, arriva il dottore Finnegan. Il giovane medico capisce che la Forrester è dipendente dai farmaci. Steffy chiederà aiuto a Finn affinché questo possa trovare un rimedio per porre fine ai suoi dolori.

Il dottore fa in modo che la Forrester si calmi e nel momento più opportuno le parla della sua dipendenza per i farmaci. Finn le spiega che la cosa potrebbe sfuggirle di mano, è convinto che Steffy abbia dei problemi psicologici e che questi potrebbero ben presto aggravarsi.