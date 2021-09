Anna Tatangelo, ennesimo attacco: “Ci vorrebbe più autoironia”

Intanto che Anna Tatangelo si è rifatta una vita, vecchie questioni vengono a galla e continuano gli attacchi alla sua persona

Nell’ultima edizione di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker, Anna Tatangelo ha avuto uno scontro con Rita Pavone. Nonostante sia passato un bel po’, la cantante piemontese è tornata a parlare dell’accaduto. A seguito dell’esibizione di una coppia al talent show, alcuni giudici, compresa la Tatangelo hanno ammesso che sarebbe stato meglio se la moglie avesse lasciato cantare soltanto il marito.

Allora la Pavone prese la palla al balzo per una battuta molto piccata: “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio”, ma la Tatangelo non gradì affatto il commento. La cantante di Sora replicò in diretta: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”.

Anna Tatangelo e Rita Pavone: la cantante piemontese torna sull’accaduto

Rita Pavone è stata punzecchiata sull’argomento lungo la sua intervista al settimanale Mio: “Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”.

Sono passati 9 mesi dall’accaduto e Anna Tatangelo, intanto, si è rifatta una vita in compagnia di Livio Cori ed ha pubblicato un nuovo album.