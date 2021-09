Adriano Celentano, la stilettata dell’ex collega: “Lavorare con lui? Inutile”

Un ex collega di Adriano Celentano ha raccontato cosa significa lavorare insieme al Molleggiato in una trasmissione televisiva. Ecco di chi si tratta e quando si sono incontrati.

Il 4 settembre si è svolta la decima edizione della “Festival della Tv e dei nuovi media” di Dogliani, in Piemonte. Anche quest’anno, è tornato come ospite il deejay e presentatore radiofonico Linus, insieme al giornalista di RCS Aldo Cazzullo. Nel corso del loro intervento, il volto-simbolo di Radio Deejay ha parlato a ruota libera.

Linus ha ricordato le sue precedenti esperienze lavorative con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, fra cui proprio Adriano Celentano. Il Molleggiato andò in onda su Rai Uno con il programma “125 milioni di cazz..te” nel 2001, ed uno degli autori della trasmissione fu proprio Linus.

Fra Adriano Celentano e Linus non c’è stata intesa

Linus, in qualità di ex collega di Adriano Celentano, si è fatto una sua idea di cosa significhi lavorare con il cantante: “Com’è stato lavorare con Celentano? Umanamente utile, ma lavorativamente inutile. Alla fine fa quello che vuole lui, e ti senti un po’ frustrato. Ma è un personaggio come pochissimi“.

Linus ha poi parlato anche di altri personaggi famosi, conosciuti grazie al suo lavoro. Jovanotti avrebbe il pregio di essere molto curioso intellettualmente, e quindi sarebbe una persona molto interessante dentro e fuori dal palco. Elio e le Storie Tese, invece, sarebbe molto riservato e timido nella vita privata.