Uomini e Donne, ex tronista contagiato dal Covid: le sue condizioni

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato ai suoi ammiratori di aver contratto il Covid e di aver trascorso una settimana con tutti i sintomi della malattia. Adesso, però, un paio di sintomi fastidiosi gli sono rimasti: ecco di chi si tratta.

La notizia è stata diffusa dal diretto interessato solo questi giorni, semplicemente perchè prima stava talmente male da non avere neanche le forze di aprire i suoi account social. Attraverso alcune Storie di Instagram, è stato lo stesso Carlo Pietropoli, ex tronista di Uomini e Donne, ad aver raccontato di aver contratto il Covid.

Ha trascorso circa una settimana con febbre altissima e tutti i sintomi della malattia, e adesso ha raccontato di stare meglio. Quello che però lo sta preoccupando tantissimo è la perdita del gusto e dell’olfatto, tipiche dei contagi da Covid. Pierpaolo ha spiegato di riuscire a sentire solo l’odore dell’olio essenziale di Tea Tree.

Dopo il Covid: la richiesta ai fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, Carlo Pietropoli

Carlo Pietropoli, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto una richiesta ai suoi fan, che lo hanno letteramente inondato di messaggi privati. Oltre a fargli gli auguri di pronta guardigione, in molti hanno voluto condividere la propria esperienza con il Covid. Questo probabilmente, lo ha spaventato molto, e ha deciso di fare un appello.

Carlo ha chiesto di non scrivergli che dopo un anno o dopo otto mesi dal contagio il senso del gusto e dell’olfatto non sono ancora tornati. Questo perchè gli fa pensare che potrebbe succedere anche a lui. Insomma, l’ex tronista rimane aperto a comunicare con i suoi ammiratori, ma in questo momento non vuole sentire cattive notizie.