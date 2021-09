Scherzi a parte avrà come co-conduttrice un’ex protagonista del GF Vip. Il pubblico sembra essere d’accordo con la scelta di Mediaset.

Scherzi a parte, il popolare programma in quota Mediaset, è pronto a tornare ma non come stabilito, ossia il 19 settembre. Infatti, stando agli ultimi rumors che circolano in rete il popolare format che da quest’anno vedrà al timone Enrico Papi cambia data.

Il programma dovrebbe partire in anticipo. La prima puntata dovrebbe essere per domenica 12 settembre. In precedenza invece si era detto che la data della messa in onda della prima puntata della nuova stagione del format sarebbe stata il 19 settembre.

Scherzi a parte, ex protagonista del GF Vip alla conduzione: pubblico in delirio

Enrico Papi all’esordio alla condizione di Scherzi a Parte non sarà solo. Al suo fianco, stando alle indicrezioni di TvBlog, ci saranno due protagoniste del GF Vip. La prima è Elisabetta Gregoraci, reduce dal successo ottenuto nella co-conduzione di Battiti Live e da un gossip estiva che riporta di un presunto ritorno di fiamma con Flavio Briatore.

L’altra è Antonella Elia. La bionda esplosiva ex opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che ha ceduto il posto a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ed è pronta a tornare più dura che mai.