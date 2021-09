Formula 1, campione del mondo salta il GP d’Olanda: positivo al Covid. La notizia è stata appena diffusa. Già scelto anche il sostituto

Un caso Covid sconvolge i piani alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort. Sul circuito olandese va in scena il tredicesimo appuntamento di questa stagione, che vedrà il confronto diretto tra il padrone di casa Max Verstappen e Lewis Hamilton. A tenere banco alla vigilia delle qualifiche è però un altro campione del mondo e non per vicende sportive. E’ notizia di pochi minuti fa che Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid-19, nell’ultimo tampone effettuato prima di calarsi nell’abitacolo. Il vincitore del titolo iridato nel 2007 con la Ferrari ha annunciato proprio in questo week end il suo addio alla F1. Al termine della stagione appenderà il casco al chiodo dopo vent’anni passati al volante. Il pubblico, così come i colleghi nel paddock, gli hanno reso omaggio, esaltandolo per quello che è sempre stato, ovvero un grande talento e un personaggio davvero sui generis. ‘Ice Man’, come viene soprannominato è in buona condizioni, come confermato dall’Alfa Romeo Racing: “Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione”.

Sabato e domenica, per qualifiche e gara in Olanda, la scuderia italo-elvetica farà gareggiare Robert Kubica, ovvero il terzo pilota sotto contratto. Al suo fianco ci sarà regolarmente il nostro Antonio Giovinazzi.

Following the latest round of testing conducted in advance of the #DutchGP, driver Kimi Räikkönen has tested positive for COVID-19.

Kimi is displaying no symptoms and is in good spirits. He has immediately entered isolation in his hotel.

The team wishes Kimi a speedy recovery. pic.twitter.com/uqfsb1qz87 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 4, 2021