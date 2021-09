Elodie, alcuni rumor preoccupano i fan: cosa succede alla cantante. La sua storia con Marracash potrebbe essere in crisi?

E’ sempre sotto le luci dei riflettori sia per la sua bravura che per la straordinaria bellezza. Stiamo parlando di Elodie, cantante e attrice sempre più in auge nel nostro paese. Recentemente è stata scritturata per interpretare il ruolo della protagonista della pellicola ‘Ti mangio il cuore‘, diretto da Pippo Mezzapesa e prodotto da Indigo Film e Rai Cinema. Il film fa riferimento al romanzo-inchiesta scritto a quattro mani da Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana. Fra pochi gironi inizieranno le riprese ed Elodie avrà modo di cimentarsi con quella che può essere definita una nuova dimensione professionale per lei. Sui social si è mostrata estremamente carica e non vede l’ora di iniziare. Quello che invece potrebbe non essere più al top è il suo rapporto con Marracash. Il rapper fa coppia fissa con la Di Patrizi da oltre due anni e il loro amore sembrava inossidabile.

LEGGI ANCHE >>> Cristina Chiabotto, attacco a sorpresa: “Era molto immatura”

LEGGI ANCHE >>> Charlene e Alberto di Monaco, prospettiva sconvolgente: il rischio è vicino

Elodie, alcuni rumor preoccupano i fan: è in crisi con Marrakash?

Elodie e Marracash sono due personaggi sempre sotto la lente d’ingrandimento di Instagram, tra scatti mozzafiato e stories super trend. Proprio l’assenza di foto e video uno di fianco all’altra in queste ultime settimane ha lasciato perplessi i fan. Un distanziamento che non c’era mai stato in passato e suona piuttosto anomalo. Qualcuno ipotizza anche una possibile crisi e non una semplice coincidenza.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due”. I fan si stanno interrogando sui social e tengono il fiato sospeso per una delle coppie più glamour del mondo dello spettacolo.