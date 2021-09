Chiara Ferragni, incidente incredibile al parco: come sta adesso?

Chiara Ferragni, incidente incredibile al parco: sembra una scena da ‘Scherzi a parte’, ma è tutto vero. Come sta adesso la moglie di Fedez?

Poteva essere un tranquillo sabato per una tranquilla ripresa della vita di tutti giorni e invece no. Fedez e Chiara Ferragni, dopo il lungo tour al largo delle coste della Sardegna, hanno fatto rientro a Milano anche per rispettare gli impegni di lavoro e perché tra poco più di una settimana per Leone ricomincerà l’asilo.

Così oggi hanno deciso di puntare su una passeggiata al parco, approfittando della bella giornata di sole nel capoluogo. Tutto a posto fino a quando non hanno incrociato un gruppo di bambini che stava giocano a pallone. Per una volta nessun assalto dei fan, nessun follower insistente da tenere a bada ma paradossalmente è andata molto peggio.

Perché nessuno poteva immaginare che la giornata avrebbe cambiato volto all’improvviso. O meglio, è proprio il volto di Chiara che non pensava di ricevere un trucco improvviso e indesiderato, a causa di un incidente curioso ma che poteva avere conseguenze peggiori.

Chiara Ferragni, incidente incredibile al parco ma alla fine la reazione è con un sorriso

A raccontare tutto è stato Fedez sul suo account Instagram: “La Ferry era al parco, improvvisamente un pallone le è arrivato vicino”. Qualcuno dei ragazzini l’aveva calciato lontano e così una signora vedendolo si è offerta di calciarlo verso di loro. Idea sbagliata, così come il calcio perché la pallonata ha colpito in piena faccia Chiara Ferragni che non ha avuto nemmeno il tempo per reagire.

Tornata a casa, ha potuto vedere le conseguenze. Un segno in faccia, ma soprattutto un fastidioso dolore: “Sembrava Holly e Benji. Ora fa malissimo il collo, sono bloccata. La signora però mi ha fatto i complimenti per la mia veloce reazione…”. Un paio di giorno, comunque, e tornerà tutto a posto.