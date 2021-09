Carlo Conti racconta un episodio imbarazzante: “Diventai rosso”

Torna a parlare Carlo Conti che racconta un episodio imbarazzante durante la sua carriera: andiamo a vedere cosa successe durante i Seat Music Awards.

La Rai è pronta a trasmettere uno degli eventi più attesi dell’estate. Infatti a breve andranno in onda i Seat Music Awards, che vedranno ancora una volta Carlo Conti come grande protagonista dell’evento. Al suo fianco, come sempre, ci sarà la showgirl spagnola Vanessa Incontrada, una collaborazione che va avanti oramai da 10 anni. Tra i due c’è una grande amicizia, che va ben oltre le telecamere televisive.

In particolare il conduttore fiorentino ha ricordato ai microfoni un episodio imbarazzante che gli è successo proprio durante un edizione dell’evento musicale. Infatti intervistato da Telepiù, Conti ha affermato: “La prima volta che li conducemmo alla fine Vanessa mi diede un besito, un bacino sulle labbra. Mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante la mia abbronzatura“. Adesso i due si preparano a condurre insieme la decima edizione dello show musicale, andiamo quindi a vedere i grandi protagonisti dell’evento.

Carlo Conti pronto ad un’altra edizione dei Seat Music Awards: tutti i protagonisti

La Rai anche quest anno è pronta a trasmettere i Seat Music Awards. Non mancheranno i grandi protagonisti della musica italiana. Infatti tra gli ospiti troveremo: Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Il Volo, Emma Marrone, Claudio Baglioni, Ligabue e Loredana Bertè. Inoltre per l’evento lo showman fiorentino ha presentato anche grandi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo come Maria De Filippi, Achille Lauro e Alessandro Siani.

Inoltre Carlo Conti ha sciolto ogni dubbio sul clima che si respira durante l’evento affermando: “E’ una gran festa. In questi anni è cresciuto tra gli artisti uno spirito di squadra“. Infine sempre ai microfoni di Telepiù ha elogiato l’amica e co-conduttrice del Festival Musicale, Vanessa Incontrada. Infatti Conti ha concluso la sua intervista affermando: “Lei è la spontaneità, l’immediatezza. Noi andiamo al di là del copione, giochiamo con quel che accade sul palco e lei sa sempre cogliere l’attimo“.