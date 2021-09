Calciomercato Milan, decisione clamorosa: il top player valuta l’addio

Calciomercato Milan, uno dei top player della squadra è sempre più vicino all’addio. Rifiutata anche l’ultima offerta

Ancora una settimana di sosta, poi la stagione del Milan entrerà ufficialmente nel vivo. Lazio, Liverpool e Juventus: tre avversarie che faranno intravedere il vero valore della squadra di Stefano Pioli, dopo le due (convincenti) prime uscite stagionali. Il calciomercato ha regalato al tecnico parmigiano una squadra di livello, ma con alcuni punti di domanda.

Uno su tutti. La situazione legata ai rinnovi contrattuali di Alessio Romagnoli e Franck Kessié è tutt’altro che risolta. Se per il capitano dei rossoneri nulla sembra muoversi, sul centrocampista ex Atalanta ci sono invece diverse novità. La distanza tra domanda e offerta è ancora molto importante, e un top club europeo lo vuole dalla prossima stagione.

Calciomercato Milan, Kessié non rinnova: spunta il PSG

C’è ancora una volta il PSG di Leonardo su uno dei top player del Milan in scadenza di contratto. Dopo Gianluigi Donnarumma, anche Franck Kessié potrebbe seguire le orme del giovane portiere e provare una nuova esperienza con Messi & co. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club di via Aldo Rossi avrebbe già fatto l’offertona da 6.5 milioni di euro più bonus, e non sembra volersi spingere oltre.

L’entourage dell’ivoriano ne vuole invece 8 netti più 2 di bonus, evidentemente troppi per le casse milaniste. Una strategia in forte contrasto con l’intervista rilasciata dallo stesso Kessié meno di un mese fa, quando giurava amore eterno al Milan. Mancano ancora parecchi mesi alla prossima sessione di calciomercato, ma è chiaro che una situazione di questo tipo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi.