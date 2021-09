Il calciomercato della Juventus inizia già ad accendersi dopo le ultime rivelazioni sul futuro di Gigio Donnarumma.

Gigio Donnarumma ha lasciato il Milan per approdare al PSG. I tifosi hanno contestato la sua scelta e dopo il nervosismo generale è giunta la calma e la vittoria di Euro 2020. Un futuro che appariva sempre più roseo che vedeva il classe 1999 addirittura candidato al Pallone d’Oro insieme a Jorginho. Oggi però, dopo essersi seduto in panchina nelle prime uscite stagionali del PSG, il nazionale azzurro potrebbe pensare a un addio prematuro.

Calciomercato Juventus, annuncio assurdo: “Tra un anno arriva Donnarumma”

È tornato sul rettangolo verde con la maglia della Nazionale e per alcuni non è stato proprio impeccabile in occasione del gol subito contro la Bulgaria. A tal proposito Vito Elia, intervenuto a Top Calcio 24, si espresso in merito a Donnarumma e accusandolo di avere le sue colpe sul gol bulgaro: “È un buon portiere e niente di più. il gol subito contro la Bulgaria non è una papera, ma è anche colpa sua che doveva leggere l’azione e fare meglio”.

“Poteva essere protagonista nel Milan e invece ha preferito affidarsi a Raiola: ora Donnarumma farà la carriera di Balotelli e cambierà una squadra ogni anno, magari il prossimo lo vedremo alla Juventus. Al Psg è soltanto parcheggiato dal suo agente”.