Ballando con le Stelle, è ufficiale: Milly Carlucci conferma l’eccezione

Milly Carlucci ha voluto confermare in prima persona che per la prossima edizione di Ballando con le Stelle si è deciso di fare un’eccezione. Scopri di cosa si tratta e quale personaggio famoso ne beneficierà.

La data dell’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle è ancora da definire. Per il momento è stato deciso di trasmettere la prima puntata il 16 ottobre, ma in caso fosse anticipata Arena ’60 ’70 ’80, il debutto annuale del programma di Milly Carlucci potrebbe essere spostato al 9 ottobre.

Le puntate totali del programma saranno 10, e fra i ballerini per una notte ci sarà anche il plurimedagliato velocista italiano Marcell Jacobs, che avrebbe declinato la possibilità di fare il concorrente per tutta la stagione. Milly Carlucci, però, avrebbe anche deciso di fare un eccezione per permettere ad un altro noto cantante di partecipare a Ballando con le Stelle.

Ecco il teaser di Milly Carlucci per la nuova edizione del programma:

Ballando con le Stelle: per Al Bano si è fatta un’eccezione

Per far partecipare Al Bano a Ballando con le Stelle, la conduttrice Milly Carlucci ha dovuto fare un’eccezione. Nelle precedenti stagioni, infatti, non è stato permesso a nessun ex concorrente di un reality di partecipare. Il cantante pugliese ha però partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi, dove Loredana Lecciso lo lasciò con una telefonata.

L’annuncio della partecipazione di Al Bano è stato dato proprio da Milly Carlucci, che ha rivelato: “Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare ed averlo in pista con noi. I grandi come lui non temono sfide“. La conduttrice vorrebbe tradurre in danza la grande tradizione musicale del cantante.