Anticipazioni Una Vita, Genoveva processata per l’omicidio di Marcia: colpi di scena

Il rapporto tra Ramon e Antonito prosegue a gonfie vele tanto da generare stupore da parte degli abitanti di Acacias 38. Difatti, Antonito entra in politica e nonostante appartenga ad un movimento politico diverso da quelli di Ramon, le cose tra loro non subiscono alcun problema.

Bellita continua ad organizzare le più disparate attività per José Miguel che finalmente troverà il modo per ammettere di non gradirle. Il ragazzo però le spiegherà di non essersi pentito per la sua scelta: quella di non andare a Hollywood. Intanto arriverà la notizia della gravidanza di Cinta. A questo punto Bellita assieme a Felicia cercherà di convincere Cita ed Emilio ad interrompere la loro tournée per dedicarsi alla gravidanza.