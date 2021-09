Anticipazioni Un posto al sole: cosa nasconde Renato? Dopo l’aggressione a Susanna, il comportamento dell’uomo non convince

La caccia all’uomo (o alla donna) continua e terrà inchiodati allo schermo i fan di ‘Un posto al sole‘. Perché anche la prossima settimana a tenere banco sarà la misteriosa e brutale aggressione a Susanna ma anche i misteri che si celano dietro alla vicenda sulla quale sta indagando la polizia.

Non ci sono ancora sospettati certi, ma il comportamento di Renato Poggi diventerà sempre più misterioso. L’uomo infatti poche ore prima dell’aggressione aveva visto Susanna, ma non ha voluto confessarlo a nessuno, nemmeno a suo figlio Niko. Un comportamento che appare quanto men bizzarro e che rischia di metterlo in grossa difficoltà.

Così alla fine, nelle puntate che potremo vedere su Rai 3 verso metà settimana, Renato si aprirà con il figlio. Ma il commissario, convinto che l’aggressione sia maturata all’interno di Palazzo Palladini, comincerà a stringere il cerchio attorno al presunto colpevole.

Anticipazioni Un posto al sole: anche Fabrizio e Rossella finiscono nei guai

Ma nelle prossime puntata di Un posto al sole anche altri protagonisti della soap dovranno affrontare momenti delicati. Come Fabrizio che in un primo tempo è felice per i buoni risultati che sta ottenendo lo spot per il pastificio. Ma quando arriveranno le prime critiche, non sarà semplice per Marina gestire la situazione.

Difficoltà anche per Rossella che si troverà ad affrontare una situazione complicata, potenzialmente pericolosa anche per la sua carriera in ospedale. Ma in suo aiuto arriverà una persona che davvero non poteva immaginare. Il resto lo scoprirete ogni sera dalle 20.40 su Rai 3.