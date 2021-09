Anticipazioni Love is in the Air, ostacoli e alleanze contro Eda e Serkan: che imprevisto

Eda e Serkan dovranno superare un’altra tempesta. Contro di loro nuovi ostacoli e nuove alleanze: tutte le anticipazioni di Love is in the Air

Love is in the Air continua ad allietare i pomeriggi dei telespettatori con le nuove vicende dei protagonisti. Le anticipazioni rivelano numerosi colpi di scena che lasceranno senza alcun dubbio a bocca aperta gli appassionati della soap turca in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Per Eda e Serkan non c’è pace, i due dovranno affrontare un’altra tempesta. Blanca farà di tutto per ostacolare sua nipote affinché questa possa porre fine alla storia d’amore con l’architetto. Con la nonna di Eda si alleerà Seminha Yildirim. L’amore tra i due ragazzi riuscirà a superare quest’altro imprevisto?

Nuovi colpi di scena per Eda e Serkan: tutte le anticipazioni sui prossimi episodi di Love is in the Air

Tra Eda e Serkan ci saranno anche dei momenti spensierati. I due innamorati avranno modo per stare insieme e ritagliarsi istanti romantici. Questi porteranno l’architetto a confessare tutto il suo amore a Eda. Difatti, Serkan scriverà una lettera molto commovente alla ragazza ma presto qualcosa potrebbe compromettere i momenti di gioia. Bolat verrà incastrato.

Ma nei nuovi episodi di Love is in the Air al centro dell’attenzione non vedremo solo la storia tra Eda e Serkan. Engin e Piril si impegneranno con i preparativi del proprio matrimonio ma i due saranno più volte in contrasto: entrambi hanno visioni molto diverse. Infine, Ferit e Ceren si riavvicineranno poco alla volta.