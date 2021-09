Amici, Aka7even spiazza tutti e chiarisce la sua situazione sentimentale

Aka7even era stato protagonista di una breve relazione con Martina Miliddi durante il talent-show Amici: inaspettatamente, si è concesso a rispondere a delle domande private ed ha anche chiarito chi è la sua fidanzata.

Durante il talent-show Amici, la relazione fra Aka7even e Martina Miliddi durò poco, facendo soffrire molto il cantante. Quest’amore così fugace riaffiorò la sua paura di perdere le persone, che gli deriva da un’esperienza vissuta dopo un incidente d’auto. Trascorse un periodo in coma, e subito dopo le persone iniziarono ad evitarlo.

Il cantante, che all’anagrafe è registrato come Luca Marzano, ha anche sofferto di crisi epilettiche. Ha dunque fatto molta fatica ad avere una vita normale, rifugiandosi spesso nella solitudine. Anche per questi motivi, una volta finita la sua relazione con Martina, in molti si sono chiesti se ci fosse un nuovo amore nella sua vita.

La domanda sfacciata di una fan ad Aka7even

Subito dopo la fine di Amici, Aka7even è stato accostato a diverse ragazze. Si è parlato a lungo di una frequentazione con l’ex concorrente del reality show “Il Collegio” ed influencer, cioè Alice De Bortoli. Si era anche parlato di una forte intesa fra il cantante ed un’altra concorrente di Amici, Serena Marchese.

Il 3 settembre Aka7even è stato ospite del Premio Fabula di Bellizzi, in Campania. Con l’occasione, ha anche risposto a delle domande personali. Una fan gli ha chiesto se fosse innamorato, e si è candidata a frequentarlo se fosse ancora single. Il cantante, però, ha confermato di non essere fidanzato, anche se sta comunque frequentando una persona.