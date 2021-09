Amici 21 anticipazioni, spunta la data: quando partono le registrazioni

La data delle prime registrazioni del talent show Amici di Maria De Filippi è ormai ufficiale: si comincia una nuova stagione

Pronti, via alla ventunesima edizione del talent show italiano più amato dai telespettatori: Amici 21 è pronto ad iniziare. La data della prima messa in onda del programma è nota ormai da tempo, come di consueto su Canale 5, ci sarà una prima parte dei provini effettuati dai ragazzi davanti alla commissione di docenti, sabato 18 settembre.

LEGGI ANCHE > > > Amici, l’ex vincitrice alza la voce: “Non è sfortuna, ma indifferenza e cattiveria”

NON PERDERTI > > > Awed, com’è cambiato negli anni: la foto spiazza tutti

Come ogni anno, le registrazioni della puntata del sabato vengono fatte qualche giorno prima. La prima puntata, dunque, è prevista per mercoledì 15 settembre, un po’ prima rispetto agli anni passati in cui, generalmente, la data delle registrazioni era fissata per il venerdì o il giovedì.

LEGGI ANCHE > > > Cecilia Rodriguez a Venezia: “Qui sono tutti matti”. Cos’è successo – VIDEO

Amici 21 anticipazioni, tutte le novità della nuova edizione

Amici 21 è alle porte e le novità sono tante. A partire dal carnet di professori che, come noto, cambieranno un po’ le carte in tavolo: Lorella Cuccarini prenderà il posto di Arisa, ma chi prenderà il posto della maestra di danza? L’ipotesi più accreditata è quella di Raimondo Todaro che ha lasciato Ballando con le Stelle, ma attualmente non c’è nessuna conferma né smentita da parte del programma o del ballerino. Maria De Filippi ha voluto riservare l’effetto sorpresa?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Martina Miliddi, l’ex allieva di Amici al pronto soccorso: le sue condizioni – VIDEO

Restano da capire i nuovi regolamenti, eventuali gare aggiuntive e quali saranno i passi per arrivare poi alla fase finale del talent show.