Amadeus è irriconoscibile: il motivo del suo ‘cambiamento’. La scenetta immortalata su Instagram ha suscitato l’apprezzamento dei fan

E’ diventato ormai da tempo uno dei volti più famosi della nostra televisione. Amadeus ha confermato le sue ottime doti nel corso degli ultimi due anni, quando ha brillantemente portato a termine due edizioni del Festival di Sanremo. Come direttore artistico della rassegna canora più importante d’Italia ha forse trovato la definitiva consacrazione professionale, sempre all’insegna della simpatia e della leggerezza. Oggi tra l’altro ricorre un giorno importante per Amedeo Umberto Rita Sebastiani (nome all’anagrafe) visto che il 4 settembre è il suo compleanno. Amadeus taglia il traguardo dei 59 anni in grande spolvero, con una forma fisica invidiabile (lui che da piccolo era sovrappeso) e con l’entusiasmo di sempre. A testimoniarlo è stato lo stesso showman, attraverso i social.

LEGGI ANCHE >>> Cristina Chiabotto, attacco a sorpresa: “Era molto immatura”

LEGGI ANCHE >>> Carlo Conti racconta un episodio imbarazzante: “Diventai rosso”

Amadeus è irriconoscibile: il travestimento fa impazzire Instagram – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Sul profilo Instagram che Amadeus divide con la moglie Giovanna Civitillo (giovanna_e_amadeus), è comparsa una scenetta davvero simpatica. Il conduttore ha condiviso una foto in cui appare travestito da donna, aggiungendo la didascalia: “Buon compleanno! Tantissimi auguri da una tua fan molto, molto affezionata”. Il riferimento è ad una ipotetica telespettatrice che mostra tutto l’affetto per il neo 59enne, facendogli degli auguri davvero speciali. Uno scherzetto molto ben riuscito vista la pioggia di like e commenti divertiti dei fan sui social. Tra l’altro è stata anche l’occasione per alcuni personaggi dello spettacolo (come Sabrina Salerno), di fare gli auguri anche in pubblico al direttore artistico di Sanremo. Anche l’anno prossimo lo ritroveremo infatti sul palco dell’Ariston, con un nuovo cast al fianco.