Uomini e Donne, la confessione dell’ex tronista: “Sono malato, mi allontanerò”

L’ex tronista di Uomini e Donne, messo alle strette dai propri ammiratori che lo hanno tempestato di domande, ha dovuto ammettere la sua malattia, oltre a spiegare che sarà un po’ più assente.

Una delle coppie che più avevano fatto appassionare gli spettatori di Uomini e Donne rischia di essere travolta dalla malattia di lui. Da diversi giorni non pubblicava più nulla sui social, se non un paio di messaggi dove sottolineava l’importanza di continuare a sorridere, nonostante gli avvenimenti della vita.

Spinto dai propri ammiratori e dal supporto della fidanzata Chiara Rabbi, Davide Donadei ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, dove spiega cosa gli sta succedendo. Aveva iniziato a sentirsi sempre più stanco, ed inizialmente aveva dato colpa alla celiachia ed al troppo lavoro nel suo ristorante.

Ecco uno dei momenti più belli della storia di Chiara e Davide a Uomini e Donne:

Davide Donadei, dopo Uomini e Donne la malattia

Davide Donadei ha deciso di indagare più a fondo sul suo stato di salute, facendo una serie di esami che lui definisce “infiniti”. L’esito, purtroppo, non è stato positivo: è stata diagnosticata una malattia all’ex tronista di Uomini e Donne, che però non ha lasciato trapelare ulteriori dettagli o svelare quale tipo di patologia sta soffrendo.

Anche la fidanzata Chiara Rabbi non ha rivelato nulla, ma non lo ha lasciato un attimo. A scegliere di non parlare è dunque Davide, che spiega ai fan di avere bisogno di stare sereno e riprendersi. Certo è che quanto scrive l’ex tronista fa pensare che la sua malattia sia grave: lui però ringrazia tutti per i messaggi e cerca di continuare la sua vita normale.

Ecco il post con cui Davide Donadei ha spiegato di essere malato: