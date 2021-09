Rosalinda Cannavò ha rivelato importanti novità sul suo futuro. Era stato da sempre il suo sogno.

Rosalinda Cannavò sta vivendo un periodo bellissimo della sua vita. L’esperienza al Grande Fratello Vip si è rivelata importante non solo dal punto di vista sentimentale bensì anche per quel che riguarda la sua crescita professionale e personale. La figura che più di tutte l’ha aiutata nell’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata quella di Dayane Mello, una leader sotto tutti i punti di vista.

Dopo Dayane però è arrivato Andrea Zenga, l’uomo che ha saputo farle dimenticare lex fidanzato e che con tanto affetto ha fatto sì che le ferite della ex relazione si rimarginassero presto e senza lasciare cicatrici. Oggi però, oltre alle questioni di cuore, Rosalinda è felice anche per ciò che le riserva il futuro sul lato professionale.

Rosalinda Cannavò, importanti novità sul suo futuro: “Era il mio sogno”

Rosalinda Cannavò è alle prese con un nuovo progetto del quale ne ha parlato ai suoi fan: “Ho sognato di mettere in pratica un progetto, che sia di informazione, che sia di aiuto per chi ne avesse bisogno, che sia portatore di speranza per chi l’ha persa. E la felicità di esserci riuscita è indescrivibile”.

L’attrice siciliana ha poi aggiunto: “Sono molto molto contenta dei messaggi bellissimi che ho ricevuto ieri dopo aver pubblicato questo countdown. Mancano quattro giorni e finalmente vedrete questo piccolo progetto realizzato completamente da sola grazie al supporto della psicologa”.