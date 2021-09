Regina Elisabetta, arriva la curiosa richiesta: c’entra Cristiano Ronaldo!

La Regina Elisabetta è una grande appassionata di calcio ed ha avanzato una curiosa richiesta a Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sono tante le passioni della Regina Elisabetta e tra queste c’è senza ombra di dubbio il calcio. Sua maestà è una grande tifosa del Queens Park Rangers. Questa estate inoltre è stata molto movimentata dal punto di vista del calciomercato, con il passaggio di Lionel Messi al Paris Saint-Germain ed il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Proprio quest’ultima trattativa ha entusiasmato la Regina, che stravede per il campione di Madeira. Cristiano Ronaldo al momento è impegnato con la propria Nazionale ma ha già comunicato la sua prima richiesta. Infatti il portoghese vorrebbe vestire nuovamente la maglia numero 7 e per questo motivo ha chiesto ad Edinson Cavani di cambiare numero. Adesso però è Elisabetta a fare una richiesta a Ronaldo, scopriamo qual è.

Regina Elisabetta stravede per Cristiano Ronaldo: arriva la proposta

In questo momento in Premier League tiene banco la questione sulla maglia di Cristiano Ronaldo. Ma secondo alcune indiscrezioni tra le persone che vorrebbero sapere che numerò indosserà il portoghese c’è proprio la Regina Elisabetta. Infatti Sua Maestà vorrebbe una maglietta autografata del cinque volte Pallone d’Oro. A lanciare l’indiscrezione ci avrebbe pensato il Daily Express.

In un tweet il quotidiano ha ricordato come la Sport Innovation Society ha pubblicato un tweet in cui afferma che la Regina ha chiesto ben 80 maglie del campione portoghese. Lo stesso tweet, la sera, è stato cancellato con l’azienda che ha affermato: “Non abbiamo potuto confermare la veridicità della nota della Regina e di CR7, quindi abbiamo deciso di eliminare il tweet. Ci scusiamo“.