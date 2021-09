Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha scelto 2 opinionisti: che nomi!

Spuntano i nomi degli opinionisti di Pomeriggio Cinque. Tutte le novità sulla nuova edizione del format: che rivoluzione

Presto Barbara D’Urso tornerà su Mediaset al timone di ‘Pomeriggio Cinque’. La nuova edizione del talk show curato dalla conduttrice napoletana riserverà tantissime novità al pubblico di Canale Cinque. La D’Urso, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sia sul programma che sulla sua vita privata.

Nato il primo settembre del 2008 l’ormai storico programma ogni anno ha subito una piccola rivoluzione: “Anche quest’anno lo farà con delle novità molto d’impatto. – Ha spiegato la D’Urso -. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque”. La nuova edizione di ‘Pomeriggio Cinque’ infatti cambia sigla, grafica e si rinnova anche nel modo di fare informazione.

Pomeriggio Cinque, la D’Urso svela alcuni retroscena sulla nuova edizione: gli opinionisti

Lo studio di ‘Pomeriggio Cinque’ cambia volto. Come ha dichiarato la padrona di casa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel suo salotto non troveremo più divani e poltrone, “ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento”.

Alcuni cambiamenti riguarderanno inoltre anche il parterre di opinionisti. Per il momento gli unici riconfermati sono la giornalista Annalia Venezia e l’attrice Eva Grimaldi. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela attraverso Dagospia. Infine, tra le rivoluzioni apportate al programma vi è la durata dello stesso. ‘Pomeriggio Cinque’ inizierà con 45 minuti di ritardo, alle 17.35 e finirà alle 18.45. Dunque lo spazio a disposizione per la Carmelita, che ha già perso ‘Domenica Live’ e ‘Live-Non è la D’Urso’, si riduce a poco più di 50 minuti.