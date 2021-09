Napoli-Juventus, problema per un big in nazionale: a rischio per la sfida

Napoli-Juventus, problema per un big in nazionale: a rischio per il big match della terza giornata di Serie A. Anche la Roma perde un pezzo

La pausa delle nazionali sta caratterizzando questo week end, privo di gare della nostra Serie A. Per rivedere il campionato all’opera bisognerà attendere il prossimo fine settimane, con un paio di big match di primissimo livello. Milan-Lazio e Napoli-Juventus saranno il piatto forte della terza giornata, con già qualche indicazione su quelle che saranno le ambizioni di queste squadre. I bianconeri di Allegri sono chiamati a dare una risposta al disastroso avvio e proveranno a sbancare il San Paolo. Spalletti dal canto suo rischia di trovarsi con un’emergenza in porta, viste le notizie che arrivano dai vari impegni internazionali. Era notizia di ieri il problema occorso a Meret nel ritiro dell’Italia, prima della sfida con la Bulgaria. Il giovane estremo difensore potrebbe rimanere out circa un mese per un problema alla vertebra. Ora oltre al danno arriva anche la beffa, con l’infortunio dell’altro estremo difensore partenopeo, ovvero Ospina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ribery torna in Serie A: la destinazione è sorprendente!

LEGGI ANCHE >>> Milan, mazzata per mister Pioli: stella positiva al Covid

Napoli-Juventus, problema per un big in nazionale: Ospina rischia di essere out

In occasione infatti della sfida a La Paz tra la Colombia e la Bolivia (terminata 1-1), David Ospina si è accasciato a terra nei minuti finali dopo aver subito un colpo fortissimo. Un’uscita bassa su un avversario gli è costata un trauma ad una gamba. Ha terminato la sfida perchè erano finiti i cambi, ma non ha battuto più i rinvii dal fondo. Al triplice fischio era visibilmente zoppicante. Ancora non è dato sapere se dovrà anticipare il rientro in Italia o rimarrà fino a venerdì della prossima settimana con la Colombia.

Sempre in Sud America sta giocando le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 Matias Vina, terzino sinistro della Roma. Dopo circa 70 minuti disputati contro il Perù con il suo Uruguay, l’esterno è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un fastidio muscolare. A Trigoria sono già in ansia e potrebbero riaccogliere il calciatore nelle prossime ore.