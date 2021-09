Milly Carlucci svela tutto: la decisione fa impazzire gli italiani. La nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’ è quasi pronta a partire

E’ la madrina di Rai 1 per eccellenza, avendo monopolizzato il sabato sera della televisione di stato negli ultimi 16 anni. Il successo di Milly Carlucci è certificato dagli ascolti e da un modo di fare che ha sempre attirato il pubblico di differenti fasce d’età. Il format di ‘Ballando con le stelle‘ si è rivelato vincente sin dal 2005 e un grosso merito va anche alla conduttrice di Sulmona. L’edizione del 2021 sta per prendere il via tra poco più di un mese, con la prima puntata schedulata per il 16 ottobre sulla rete ammiraglia. Con il passare dei giorni stanno uscendo sempre più indiscrezioni sui concorrenti e sullo staff che vedremo sul piccolo schermo.

Proprio ieri sera Milly Carlucci ha organizzato un meeting con il suo cast per il promo di Ballando con le Stelle 2021, sulla magnifica terrazza del Palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma, tra l’Altare della Patria e i Fori Imperiali. Assieme a lei erano presenti gli storici giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, mentre Selvaggia Lucarelli era assente a causa di impegni personali. Non poteva mancare anche Paolo Belli, spalla fondamentale nello show, oltre agli opinionisti Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

Milly Carlucci svela tutto: tutte le decisioni sul cast

Per quanto riguarda il cast dei ballerini, come riportato da Bubino Blog, ci sono quattro nuovi innesti, per sopperire all’addio di Raimondo Todaro e alla maternità di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Stiamo parlando di Giada Lini, maestra nel Ballando inglese, Vito Coppola, Nicole Randelli e Marco Tocchini. Si aggregheranno alla squadra anche Alessandra Tripoli e Luca Favilla, oltre alla conferma di Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo.

Sui vip che calcheranno il palco televisivo ci sono ancora dei dubbi, anche se gli esperti continuano a parlare di Morgan, Paola Barale e Albano. Discorso a parte per Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri all’Olimpiade di Tokyo 2020 e stella di prima grandezza della nostra atletica. Per lui dovrebbe esserci un ruolo da ospite e non da concorrente fisso. Le trattative sono comunque ancora in corso. Le stesse che potrebbero vedere coinvolta Caterina Balivo, in che ruolo bisognerà stabilirlo a breve. I fan attendono con ansia.