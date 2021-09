Martina Miliddi, l’ex allieva di Amici al pronto soccorso: le sue condizioni – VIDEO

Fan preoccupati per Martina Miliddi che nelle scorse ore si è recata con Rosa al pronto soccorso: il motivo e le sue condizioni

Nelle scorse ore Martina Miliddi, ex allieva ballerina dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, ha fatto preoccupare i propri fans. La ventenne è improvvisamente scomparsa dai social network per un problema di salute che egli stessa ha successivamente raccontato ai propri followers.

Martina ha dovuto fare i conti con una forte infiammazione alla gola che l’ha portata al pronto soccorso. Al suo fianco c’era Rosa Di Grazia conosciuta nella scuola di Amici. E’ stata proprio questa ultima inizialmente a tenere aggiornati i fans della Miliddi.

Martina Miliddi preoccupa i fan: il motivo della sua assenza sui social

L’ex allieva ballerina di Amici 20 ha preoccupato i fans con la sua assenza su Instagram. Nelle scorse ore la Miliddi si è recata al pronto soccorso con Rosa per un’importante infiammazione alla gola. La talentuosa ballerina ha però voluto rassicurare i suoi followers: “Sto molto molto meglio. Abbiamo solo fatto dei controlli perché sono stata un po’ male”.

La Miliddi adesso deve seguire la cura che le hanno indicato i medici: “Mi hanno aggiunto altre dosi di cortisone più l’antibiotico. Vedremo adesso se con questa cura riusciremo a sgonfiare tutto. State tranquilli, è tutto apposto”. Intanto in queste ore non le è mancato il supporto da parte dei fans con messaggi e reazioni alle Insta Stories. Adesso alla ballerina non resta altro che riposarsi per tornare ad essere più in forma di prima.