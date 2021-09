Giulia Salemi, strano messaggio per il fidanzato, Pierpaolo Pretelli: “Vuoi farmi piangere”. Cosa è successo nella coppia del GF Vip?

Ci credevano in pochi, eppure la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli va alla grandissima. La coppia uscita dal Grande Fratello Vip, nonostante molti fossero convinti che fosse una amore a favore di telecamere, tiene benissimo e forse siamo vicino ad una svolta importante.

Loro non si sbilanciano, ma bastano le parole dell’ex Velino di Striscia per fare capire la forza dei suoi sentimenti: “In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita. Ho vissuto bellissimi momenti con te e grazie a queste vacanze ho capito ancora di più quanto tu sia importante per me e quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan con tanta voglia di amare e sognare. Grazie”, le ha scritto sui social. E lei poco dopo ha replicato così: “Ma hai deciso di farmi piangere?”.

Giulia Salemi, messaggio per Pretelli: i progetti della coppia per il futuro

Presto Giulia e Pierpaolo dovranno separarsi, ma soltanto per i relativi impegni di lavoro, con Pretelli che starà spesso a Roma per prove e diretta di ‘Tale e Quale Show‘. Però la convivenza e le nozze sono quotate molto basse e lo stesso esperto di gossip Alessandro Rosica qualche tempo fa era stato chiaro: “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”, ha scritto.

Un progetto in qualche modo confermato da Pretelli a ‘Super Guida Tv’: “Penso che non ci sia mai stato un problema vero di accettazione. I miei genitori provengono da una piccola realtà e non erano abituati alle dinamiche televisive di un reality. Leo stravede per Giulia e anche lei il contrario. Hanno un bellissimo feeling. Io sto dividendo la mia vita tra lavoro, Giulia e Leo. Ho capito che è importante saper dosare bene il tempo”.