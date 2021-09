Un aggiornamento che nessuno si aspettava sul GF Vip 6. Un campione olimpico potrebbe essere uno dei futuri concorrenti del reality.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica. Infatti Antonella Elia e Pupo faranno spazio a un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Anche sul fronte concorrenti vi sono alcune ufficialità. Nel cast ci saranno Giucas Casella e Tommaso Eletti oltre a Soleil Sorge e Jo Squillo, Amedeo Goria e Samy Youssef, modello affermato che oggi è il volto di Moschino. Nel cast della prossima stagione del programma condotto da Alfonso Signorini ci sarà anche un campione olimpico. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 6, campione olimpico nel cast: pubblico in visibilio

Il campione olimpico, fresco di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo sarà il nuovo concorrente della prossima edizione del GF Vip. Si tratta di Aldo Montano, lo schermitore che da anni è fuori dai radar della cronaca rosa, anche se tutti ricordano le suo love story super chiacchierate con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Oggi lo sportivo è sposato con Olga Plachina dalla quale ha avuto due figli, Mario e Olympia.

TvBlog ha spiegato che la produzione del Grande Fratello sta aspettando l’autorizzazione del corpo della Polizia Penitenziaria di cui fa parte l’ex di Manuela Arcuri per farlo entrare nel cast.