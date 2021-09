Eleonora Daniele parla del suo dimagrimento: il motivo

Eleonora Daniele si racconta senza filtri. La nascita della sua primogenita le ha rivoluzionato la vita in modo positivo

Sempre concentrata sulla carriera e sul suo matrimonio, Eleonora Daniele non aveva mai preso troppo seriamente in considerazione l’idea di diventare madre, ma quando è successo, la sua vita è cambiata in positivo. La nascita della primogenita Carlotta, avvenuta 14 mesi fa, l’ha rivoluzionata completamente.

La conduttrice televisiva, oggi 45enne, si è detta pronta anche all’arrivo di un secondo figlio. Eleonora raggiunta dal magazine Gente ha parlato del momento in cui la sua piccola l’ha chiamata ‘mamma’ innescandole un “vulcano interiore”.

La giornalista si stava preparando per recarsi in trasmissione quando prima di attraversare l’uscio della porta, Carlotta ha scandito la parolina magica: “Ho avuto una reazione interiore immensa. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente”.

Eleonora Daniele spiega il motivo del suo dimagrimento

La nascita di Carlotta ha stravolto in modo positivo la vita di Eleonora Daniele. Dal momento in cui ha scoperto di essere incinta, la conduttrice Rai ha compreso cosa significasse diventare madre, un mondo nuovo che ama con tutta se stessa.

Con la gravidanza è cambiato anche il suo corpo. Sono circa 20 i kg che ha perso quando portava in grembo Carlotta. Ma il dimagrimento è continuato anche nel post partum e da gennaio scorso ha perso altri 11kg. Eleonora Daniele oggi appare in splendida forma e segue costantemente una corretta alimentazione abbinata a tanta attività fisica.