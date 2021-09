Charlene Di Monaco ricoverata di nuovo in ospedale: le sue condizioni

Nuovo grande spavento per il Principato di Monaco, dopo l’operazione, Charlene è nuovamente ricoverata in ospedale

Soltanto tre settimane fa, Charlene Di Monaco ha subito un intervento in ospedale a causa di una brutta infezione alle vie respiratorie rimediata in Sud Africa (vicino alla sua terra natale dello Zimbawe), dov’è bloccata da 6 mesi. È da marzo, infatti, che la principessa 43enne, moglie di Alberto, è in Sud Africa per una sensibilizzazione contro il bracconaggiodei rinoceronti. Successivamente, le condizioni in cui versava destavano grande preoccupazione, pertanto è stata costretta sotto ai ferri.

Fu lo stesso Alberto di Monaco ad annunciare, con un comunicato datato al 16 agosto, che “l’intervento chirurgico è andato bene, la principessa ora riposa, la pensiamo con affetto” e pertanto era atteso a breve un ricongiungimento familiare con i due figli gemelli, Jacques e Gabriella, di 7 anni.

Charlene Di Monaco è di nuovo ricoverata: cos’è successo

Stando a quanto riportato dalla Bild, la principessa ha avuto un collasso ed è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella costa est del Sud Africa nella città di Durban. La notizia è arrivata ai media tedeschi tramite Chantell Wittstock, cognata di Charlene Wittstock che ha affermato che la donna è stata ricoverata sotto uno pseudonimo per evitare allarmismi.

Stando a quanto raccolto, sembrerebbe che le misure di sicurezza all’esterno dell’ospedale siano state adoperate quanto prima e che i medici stiano facendo di tutto per riuscire a tenere stabili le condizioni della principessa.