Cecilia Rodriguez a Venezia: “Qui sono tutti matti”. Cos’è successo – VIDEO

Cecilia Rodriguez a Venezia: "Qui sono tutti matti". Cos'è successo alla sorella di Belen.

Da sorella d’arte nel corso degli anni Cecilia Rodriguez si è ritagliata uno spazio sempre più convincente all’interno dello show business italiano. La bellissima modella e attrice argentina è impegnata in questo periodo nel 78° festival del cinema di Venezia, accompagnando ogni suo passo attraverso i social. Il suo profilo Instagram è degno delle migliori influencer e in fan non si perdono un attimo della sua quotidianità, soprattutto in questi giorni. Cecilia è giunta recentemente in Laguna con altre personalità del web come Beatrice Valli, instaurando una lotta di stories che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il suo staff l’ha immortalata in tutte le mosse di preparazione in vista della sfilata sul red carpet, testimoniando anche alcune pazzie davvero divertenti.

Cecilia Rodriguez a Venezia: “Qui sono tutti matti”. L’arrivo della “regina”

Proprio la sua didascalia sotto il video recitava: “Questa è una banda di matti! Pensavo di essere esaurita io, invece sono tutti esauriti peggio di noi!”. Poi in riferimento al suo amico e collaboratore Antonio Perfetto ha voluto aggiungere: “Non ti porto più da nessuna parte, ci fai fare solo brutte figure!”. La fidanzata di Ignazio Moser è apparsa piuttosto divertita in quello che rappresenta un contesto piuttosto importante per la sua carriera. Il suo compagno è rimasto a Milano, in compagnia dei suoceri e del piccolo Santiago e di Luna Marie, i bambini di Belen.

Moser non ha voluto però mancare di lanciare un messaggio d’amore nei confronti della sua amata. Un commento piuttosto chiaro era: “La regina”, in riferimento all’arrivo della Rodriguez a Venezia. I fan non possono che approvare.