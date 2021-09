Bianca Guaccero, il post nostalgico spiazza i suoi fan: cosa succede

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, è pronta alla nuova stagione dello show Rai e sui social ha mostrato un pizzico di nostalgia: il suo post.

É tutto pronto per la nuova stagione di ‘Detto Fatto‘, l’amato talk show della Rai. Sui social Bianca Guaccero ha anche mostrato un pò di nostalgia prima di ripartire. Infatti prossimo 13 settembre la conduttrice torna in onda su Rai 2 e sarà alla guida del programma per la quarta stagione consecutiva. Come detto, però, la Guaccero è tornata sui suoi profili social postando la foto di un riquadro in cui è presente insieme alla figlia.

Nella didascalia della story di Instagram i followers hanno potuto leggere: “Case… scatoloni… viaggi… ricordi… partenze… distacchi… nuovi inizi… vita“. Insomma la presentatrice ha messo a posto gli scatoloni in casa ed è pronta a tornare sul piccolo schermo. Ma per la Guaccero è pronta anche una nuova avventura da attrice, scopriamo di cosa si tratta.

Bianca Guaccero, tra ‘Detto Fatto’ e la nuova fiction Rai: l’annuncio della showgirl

Negli ultimi giorni Bianca Guaccero non solo è stata confermata alla guida di ‘Detto Fatto‘, ma ha anche ricevuto un ruolo da protagonista nella nuova fiction Rai intitolata ‘Fino all’ultimo battito‘. La serie tv ha un cast di tutto rispetto, con attori come Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino. L’annuncio della conduttrice ancora una volta è arrivato su Instagram, con la Guaccero che ha scritto: “Manca veramente poco… Fino all’ultimo battito prossimamente su Rai 1“.

Quindi sono quasi finite le vacanze per la conduttrice di Detto Fatto che è pronta a tornare in onda. Nel suo talk show sarà affiancata da Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi. Inoltre il servizio Rai ha comunicato anche le date in cui andrà in onda la nuova fiction. Infatti la serie tv andrà in onda a partire da giovedì 23 settembre fino al 28 ottobre e si tratta di una fiction da 12 episodi divisi in 6 puntate che verranno trasmessi in prima serata.