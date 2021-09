Awed, com’è cambiato negli anni: la foto spiazza tutti

Awed, vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, mostra su Instagram i cambiamenti fatti negli anni

Nel corso degli anni Awed è cambiato in maniera repentina. Su Instagram sono presenti gli scatti che dal 2013 ad oggi testimoniano com’era e com’è diventato. Complice nell’ultimo periodo anche la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 dove si è aggiudicato il primo gradino sul podio. Difatti, lo youtuber napoletano ha conquistato il pubblico di Mediaset con la sua simpatia ed un pizzico di strategia.

Proprio di recente Simone Paciello ha pubblicato un lungo post dove ha dichiarato che non aveva idea di come avrebbe reagito il suo corpo dopo l’Isola dei Famosi. In Honduras lo youtuber ha perso moltissimi kg assieme a Drusilla Gucci, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. I primi giorni dopo il reality, Awed ha ripreso chili su chili: “Non vi nascondo che in una settimana avevo messo su 10 chili, poi stop”.

Il 24enne ha spiegato che in qualche modo è riuscito a frenare la sua voglia di mangiare a tutti i costi ed ha cominciato ad abbinare l’attività fisica ad una corretta alimentazione: “Diciamo che ce l’ho messa tutta. A distanza di due mesi ho ripreso 20kg e sono più che soddisfatto di me stesso“.

Com’è cambiato negli anni lo youtuber napoletano: dopo l’Isola Awed è nuovamente in splendida forma

Nel corso degli anni Awed ha subito una grande trasformazione. Su Instagram lo youtuber ha pubblicato gli scatti che testimoniano i suoi cambiamenti a partire dal 2013 quando sembrava un “bambino neomelodico impaurito” ad oggi. Dai capelli corti a quelli lunghi con le acconciature più disparate.

Dopo l’Isola dei Famosi, Simone Paciello è apparso magrissimo con una folta barba sul volto. Nella descrizione della foto pubblicata su Instagram si legge: “E qui invece faccio semplicemente schifo“. Ma in realtà nell’ultimo periodo Awed si è rimesso in forma tanto da ritenersi molto sexy: “La gente dice che sei quello che mangi ed è strano perché non ricordo di aver mangiato una bestia sexy questa mattina”.