Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, nuovo ingresso ufficiale: il suo ruolo

A breve partirà Il Paradiso delle Signore 6 e dalle anticipazioni spunta un nuovo personaggio per la fiction Rai

Gli insistenti rumors sull’approdo di Massimo Poggio ne Il Paradiso delle Signore 6 sono diventati realtà e adesso è ufficiale: l’attore piemontese farà parte del cast della nuova stagione della fiction targata Rai. Le anticipazioni della serie televisiva di Monica Vullo fanno sapere che l’attore de La Squadra e Baby ricoprirà il ruolo di Ezio Colombo.

Ezio Colombo è un nuovo personaggio di cui si è sempre parlato lungo le cinque precedenti stagioni della fiction, ma di cui non si è mai visto il volto. Si tratta del papà di Stefania (Grace Ambrose) ed ex marito di Gloria Moreau (Lara Komar). A partire da lunedì 13 settembre, dunque, ci sarà anche Massimo Poggio che ha confermato la notizia postando una foto su Instagram proprio nei camerini della serie televisiva.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, cosa farà Ezio Colombo?

La curiosità è quella di sapere come l’ingresso di Ezio Colombo (Massimo Poggio) influenzerà la trama de Il Paradiso delle Signore 6. Colombo ha sempre viaggiato molto per lavoro e questa volta passerà da Milano per salutare la figlia, Stefania, che è cresciuta soprattutto con l’aiuto di Zia Ernesta (Pia Engleberth). Durante la sua visita a Milano, però, Ezio incontrerà la sua ex moglie, Gloria Moreau (Lara Komar) che si è fatta assumere come capocommessa da Vittorio Conti.

Cosa accadrà alla famiglia Colombo? Stefania scoprirà del suo legame con la signora Moreau?