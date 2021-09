Amici, matrimonio per una storica coppia: che emozione!

Si unisce in matrimonio una delle coppie storiche di Amici. Andiamo a vedere chi sono i due usciti dal talent show che sono convogliati a nozze.

Grande novità per tutti i fan di ‘Amici‘ che hanno appreso la notizia del matrimonio tra Bryan Ramirez e Paola De Filippis. I due hanno deciso di sposarsi a Bari, a quattro anni dal loro primo incontro durante la diciassettesima edizione del talent show. La coppia adesso è in Puglia per un meritatissimo viaggio.

Su Instagram la De Filippis ha scritto: “Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre (Non abbiamo smesso di sorprendervi) Non vedo l’ora“. Dal giorno del matrimonio i due sembrano essere al settimo cielo. Infatti sono diventati attivissimi sui social network, aggiornando i followers con le loro avventure quotidiane. Andiamo quindi a ripercorre le tappe che hanno portato all’unione nuziale.

Amici, Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sposano: la gioia sui social

Come abbiamo anticipato Bryan Ramirez è al settimo cielo per l’unione con Paola de Filippis. L’ex concorrente del Talent su instagram ha affermato: “Ha detto sì. Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi“. Una vera e propria dichiarazione d’amore.

Lo stesso Ramirez ha poi concluso affermando: “Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita. Sono certo che siano pochi gli amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo. Ti amo con il cuore e non solo“. Adesso quindi la coppia si gode il suo matrimonio e si dice pronta ad affrontare tutte le difficoltà insieme.