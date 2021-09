Amici, l’ex vincitrice alza la voce: “Non è sfortuna, ma indifferenza e cattiveria”

Un duro sfogo da parte di un’ex vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi che non ne può più di tutte le porte sbarrate

Giulia Ottonello è stata la seconda vincitrice in assoluto del programma amatissimo dal pubblico italiano, Amici di Maria De Filippi. Era la prima edizione condotta in solitaria dall’attuale padrona di casa – quella precedente in compagnia di Marco Liorni – con 20 allievi ammessi al serale ed una sola che è riuscita a spuntarla. Dietro la cantante, arrivarono Anbeta Toromani, per la categoria ballo e Timothy Snell per la categoria canto.

Come mai è tornata in auge? Negli ultimi giorni, i colleghi di InstaNews hanno pubblicato un articolo sulla sua carriera che sembrerebbe non essere decollata. Proprio la seconda vincitrice del talent show ha ripreso le parole scritte approfittando per chiedere giustizia sul suo talento.

Amici, il duro sfogo di Giulia Ottonello su Instagram

Tramite il suo profilo Instagram, Giulia Ottonello ha commentato l’articolo in cui è stata menzionata: “In questi ultimi due o tre giorni sono state tantissime le persone che mi hanno segnalato questo interessante articolo, con affetto vi ringrazio. Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi, resterà sempre un mistero”.

Visibilmente infastidita da quanto le è successo, la cantante vincitrice della seconda edizione ha precisato: “Non si tratta assolutamente di sfortuna, io sono una persona molto fortunata e grata per questo. Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona. Pace e Amore”.