Uomini e Donne, addii eccellenti nella nuova stagione: i protagonisti che non vedremo

Sono tanti gli addii eccellenti al Trono Over di ‘Uomini e Donne’. Andiamo a vedere tutte le novità sulla nuova stagione del dating show.

É tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi tornerà durante questo mese di settembre e presenterà tantissime novità specialmente per quanto concerne il Trono Over. In rete, inoltre, corrono già le prime indiscrezioni riguardanti la registrazione delle nuove puntate. La grande conferma è quella di Gemma Galgani, ma sono vari gli addii già svelati sui vari portali di cronaca rosa.

Il primo grande addio del ‘Trono Over’ è quello di Alessandro Pitti Inticu. Infatti il cavaliere che è stato vicinissimo a Maria Tona ha avuto diversi battibecchi proprio con la dama. Ma il vero motivo dell’addio è Ambra, una sua ex storica con la quale è tornato a frequentarsi. Alessandro ha rivelato di aver ritrovato l’amore e di non voler tornare nel dating show in primis per Ambra e poi per la redazione della trasmissione.

In merito all’addio Inticu ha poi concluso dichiarando: “Ci sono state coppie che hanno cercato di nascondere la loro relazione per tornare in tv. Questa cosa la trovo immorale e poco rispettosa“. Andiamo quindi a vedere tutte le novità che troveremo a breve in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, tanti addio al Trono Over: riprendono le registrazioni

Tra i tanti addii al Trono Over troviamo anche quello di Germano Avolio. Durante il programma il cavaliere ha avuto una storia con Valentina. Una volta usciti dalla trasmissione, la relazione tra i due si è conclusa. Ad oggi Germano è innamorato di Chantalle ed ai microfoni ha affermato: “Ora come ora non torno a Uomini e Donne perché ho trovato la persona giusta per me. Sono innamorato moltissimo. In questo momento tutti i miei pensieri sono rivolti a lei. Mi sto proiettando su altro. Qualcosa legato anche al mondo della televisione ma che non c’entra con l’altro sesso“.

Anche Nicola Mazzitelli ha trovato l’amore al di fuori del dating show ed ha escluso categoricamente una sua partecipazione alla nuova edizione. Riguardo alla sua relazione con Ida, il cavaliere ha evidenziato: “Si vede che non era destino“. Per le dame, invece, c’è l’addio a Veronica De Nigris. L’ex fiamma di Nicola Vivarelli ha trovato l’amore con Valerio, un ragazzo speciale per lei. C’è poi chi ha trovato l’amore al punto di sposarsi. Infatti questo è il caso di Daniela Di Napoli, che si è unita in matrimonio con un personal trainer.