Uomini e Donne, Veronica Ursida di nuovo nel trono over? I suoi progetti

Tra i tanti volti che sono tornati a Uomini e Donne mancherebbe quello di Veronica Ursida. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Tutti i dettagli

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne hanno avuto inizio nel mese di agosto ma ancora oggi non si hanno notizie di alcuni ex partecipanti. Tra questi resta un grande punto interrogativo sulla presenza di Veronica Ursida. L’ex dama del Trono Over, già scomparsa nel corso della scorsa stagione, tempo fa si era rivolta alla redazione del seguitissimo programma per fare rientro ma pare che le sia stata negata questa opportunità.

Difatti, dopo il confronto avuto con l’imprenditore napoletano Armando Incarnato la Ursida non è più tornata in studio. Cosa succederà nella nuova stagione di Uomini e Donne? Come Incarnato riuscirà anche Veronica a tornare nel parterre del Trono Over? L’ex dama sul proprio account di Instagram ha parlato del suo futuro rispondendo alla domanda di un fans.

Veronica parla del suo futuro. Per l’ex dama ci sarà spazio a Uomini e Donne? Le sue parole

Veronica Ursida rispondendo ad un fan su Instagram ha dichiarato che nei suoi piani, almeno per il momento, non vi è un ritorno a Uomini e Donne. La Wedding Planner infatti avrebbe nuovi progetti per il futuro e attende solo che questi spicchino il volo. Nonostante ciò non esclude la possibilità che un giorno possa prendere nuovamente posto nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Dunque per il momento Uomini e Donne resta solo un bellissimo ricordo per la romana. Intanto nella nuova stagione del dating show di Mediaset il pubblico avrà modo di rivedere, tra i volti già conosciuti, Gemma Galgani, Ida Platano, Isabella Ricci ed altri ancora.