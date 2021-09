Simona Ventura, duro sfogo: “Le gufe tifano contro di noi”

Simona Ventura si è lasciata ad un duro sfogo nel corso di un’intervista in cui ha parlato di qualcuno che tifa contro di lei

Simona Ventura e Paola Perego saranno insieme al timone del nuovo programma Citofonare su Rai 2, in onda a partire da domenica 3 ottobre. Intervistate dal magazine Oggi, la coppia di conduttrici ha raccontato vari aneddoti del passato che le ha viste protagoniste.

La Ventura ha commentato la loro nuova esperienza: “So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!”. La Perego, invece, ha aggiunto: “Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le ‘gufe'”.

Simona Ventura e Paola Perego, non sempre tutto rose e fiori: l’astio passato

Come le stesse dirette interessate hanno spiegato, tra Paola Perego e Simona Ventura non è sempre corso buon sangue, principalmente perché appartenenti a due fazioni diverse: “Avevo già grande stima di Paola, ma non potevo esprimerla pubblicamente: la mia fazione mi avrebbe linciata”, ha spiegato la conduttrice romagnola, “Appartenevamo a due squadre diverse, lei a quella di Lele Mora, io a quella di Presta. Ci guardavamo con prudenza, per usare un eufemismo”, ha replicato quella monzese.

Per ultimo, le due hanno parlato delle loro passate relazioni: “Io ho scoperto tutto, e tutte – ma temo che il censimento non sia completo, dopo che era finita per altri motivi. Con Carnevale siamo come dei parenti stretti che si vogliono bene”, ha spiegato la Perego. Per quanto riguarda l’altro calciatore, invece, la Ventura ha ammesso: “Ho chiuso gli occhi, anche io ho commesso degli errori. Ma con Stefano Bettarini adesso siamo in buona”.