Royal Family, la strana decisione di Carlo: la Regina Elisabetta è basita! L’erede al trono ha colto tutti di sorpresa a Palazzo

A tenere banco in questo momento all’interno della Royal Family è il cambio di residenza di William e Kate. Il duca e la duchessa di Cambridge, infatti, stanno cercando di avvicinarsi al Castello di Windsor, per rimanere vicini alla Regina Elisabetta. Il primogenito di Lady Diana vorrebbe abbandonare con la moglie e i figli la loro tenuta di Norfolk ad Anmer Hall, vagliando tutte le opzioni nella zona. I Cambridge attualmente dividono il loro tempo tra Kensington Palace e Anmer, un regalo di nozze proprio di Sua Maestà, nella tenuta di Sandringham.

L’ultima notizia riguarda però il principe Carlo, che non si unirà a loro come ribadito da uno storico reale a Express.co.uk.

Il dottor Edward Owens, ex docente presso l’Università di Lincoln e autore di un libro sulla famiglia più famosa d’Inghilterra, ha detto: “Sarebbe strano per Carlo trasferirsi al Castello di Windsor proprio ora, dopo non averlo fatto per tutti questi anni. La regina non durerà per sempre e fra non molto dovrebbe trasferirsi ancora. Per questo non la ritiene un’opzione praticabile. Rimarrà nella sua residenza londinese di Clarence House”.

Royal Family, la strana decisione di Carlo: non andrà a vivere con la Regina Elisabetta

Il principe di Galles, ovviamente, prenderà residenza a Buckingham Palace quando diventerà re. Il resto degli eredi vivono anch’essi non distanti dalla monarca. Il suo figlio più giovane, il principe Edoardo, vive vicino a Bagshot Park con sua moglie Sophie, mentre il principe Andrea vive alla Royal Lodge con la sua ex moglie Sarah Ferguson.

Con William e Kate si chiuderebbe il cerchio dei parenti tutti intorno ad Elisabetta, con l’unica eccezione proprio di Carlo che dovrebbe in teoria essere il suo legame più stretto.

Secondo il dottor Owens l’erede al trono prenderà direttamente degli appartamenti a Buckingham Palace, pensando al momento in cui diventerà re. L’opinione pubblica non vede benissimo questo tipo di atteggiamento e almeno in parte concorda con la visione di Harry e Meghan, forti oppositori dello stile del principe di Galles.