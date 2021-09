Royal Family, rivelazione sconvolgente su Lady Diana: nessuno poteva immaginarlo!

Royal Family, la rivelazione su Lady Diana: nessuno poteva immaginarlo! La compianta principessa del Galles lo aveva già deciso

Nella Royal Family la scelta di Harry e Meghan di trasferirsi negli Stati Uniti ha lasciato tutti di stucco. Un paio d’anni fa nessuno poteva immaginare che i Sussex avrebbero compiuto un passo così importante, specie dopo la nascita del piccolo Archie. Portare tutta la famiglia dall’altra parte dell’Oceano, in un salto nel vuoto sia personale che professionale, a molti a Buckingham Palace sembrava una follia. Eppure le cose sembrano essere andate per il meglio e i duchi sono finalmente a loro agio nella realtà californiana. Anche gli accordi lavorativi sono stati un grande successo, con una pioggia di milioni da Netflix, Spotify e la Penguin Random House. In molti nel corso del tempo hanno associato Harry alla madre, la compianta Lady Diana, sia per carattere che per problematiche all’interno del Castello di Windsor. C’è anche un’altra similitudine venuta a galla nell’ultimo periodo, svelata da alcuni esperti reali.

Prima della sua tragica morte, avvenuta il 31 agosto del 1997, la principessa del Galles stava pianificando un trasferimento a Malibu con i suoi due figli.

Stewart Pearce, amico di Diana, ha trascorso del tempo con lei pochi giorni prima dell’incidente di Parigi e ha detto che la Spencer aveva il sogno di sfondare a Hollywood.

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, cambia di nuovo tutto con Harry e Meghan: sta per succedere

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, un trasloco imminente potrebbe cambiare tante cose: il motivo

Royal Family, la rivelazione su Lady Diana: voleva sfondare a Hollywood

La principessa aveva voluto creare documentari che mettessero in evidenza la sua filantropia.

“C’erano una serie di importanti progetti che stavano prendendo corpo nella sua testa e con diverse offerte in ballo“, ha detto Pearce al Daily Mail.

“Ma una delle maggiori opportunità che voleva creare, era iniziare a sviluppare documentari sulla beneficenza, creando dei veri e propri film. Aveva intenzione di trascorrere molto tempo a Hollywood. Il punto era che Diana stava davvero iniziando a esplorare il suo potere creativo“.

Nel 24° anniversario della morte di Diana, la fonte ha condiviso la sua certezza che Diana non avesse alcun interesse a diventare un’attrice, ma piuttosto a lavorare dietro le telecamere. Purtroppo non ha fatto in tempo ad esplorare questo nuovo percorso, ma sembra aver lasciato il giusto spirito in Harry, che sta ricalcando, in parte, il solco che lei voleva tracciare.