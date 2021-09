Milan, mazzata per mister Pioli: stella positiva al Covid

Grande colpo per Stefano Pioli che perde una stella degli 11 titolatissimi perché positivo al Covid: come cambiano le cose

Brutta tegola per il Milan di Stefano Pioli che perde, momentaneamente, il promesso bomber della stagione: Oliver Giroud è risultato positivo al Covid-19.

Il comunicato ufficiale da parte della società recita: “AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”.

Milan, tegola per Pioli: come giocheranno i diavoli rossoneri

Stefano Pioli è chiamato a correre ai ripari dopo un’assenza pesante come quella di Oliver Giroud che veste attualmente la maglia numero 9 rossonera dopo il trasferimento dal Chelsea. Attualmente, il Milan si trova con 3 punte da poter utilizzare: il giovane della Primavera Pietro Pellegri, Rafael Leao e sembrerebbe aver recuperato anche Zlatan Ibrahimovic che non vede l’ora di poter scendere nuovamente in campo.

Intanto che il francese classe ’86 completa il protocollo per rientrare con la squadra, non è escluso che dopo la sosta Nazionali, nel primo big match contro la Lazio previsto per domenica 12, Pioli possa scegliere di impiegare il centravanti svedese.