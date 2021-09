Luca Onestini, nuovo reality per l’ex gieffino: grande sorpresa per i fan

Luca Onestini approda sul piccolo schermo spagnolo. Dopo Uomini e Donne e il GF Vip 2 parteciperà ad un nuovo reality show

Noto per aver partecipato al Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini sarà concorrente in un nuovo reality show, questa volta in Spagna. Il modello ha così deciso di seguire la scia del fratello Gianmarco il quale si è già fatto conoscere sul piccolo schermo spagnolo partecipando al Gran Hermano Vip, El Tiempo del Descuento e Supervivientes con Valeria Marini.

Luca però non parteciperà a nessuno di questi tre programmi. Difatti in autunno per il pubblico spagnolo andrà in onda un nuovo reality: Secret Story. Qui Onestini, come gli altri concorrenti, dovrà custodire un segreto e nel frattempo scoprire quello degli altri.

Luca Onestini concorrente del nuovo reality show spagnolo “Secret Story”. Grande sorpresa per i fan

Secrest Story è il nuovo reality show che andrà in onda sul piccolo schermo spagnolo. Tra i concorrenti prenderà posto l’ex gieffino Luca Onestini il quale dovrà custodire un segreto. La sua sarà un’esperienza molto simile a quella vissuta al Grande Fratello Vip 2.

Difatti, anche il nuovo format spagnolo lo vedrà rinchiuso in una casa sorvegliata dalle telecamere. Ma qual è il segreto che Onestini custodirà? All’interno della casa potrebbe senz’altro parlare anche della rottura con Ivana Mrazova con la quale non sarebbe rimasto in buoni rapporti. Intanto come riportato da Chi Magazine, l’ex gieffino si sarebbe già avvicinato ad una nuova ragazza: Caterina. Staremo a vedere.