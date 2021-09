Jasmine Carrisi confessa tutto: la rivelazione che spiazza i fan

Jasmine Carrisi confessa tutto: la doppia figlia d’arte si lascia andare ad una rivelazione che spiazza i fan, ma è la verità

Ormai sta diventando un personaggio, anche se non è facile essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Ma i follower per Jasmine Carrisi si moltiplicano settimana dopo settimana e tutti sono curiosi di saperne di più, anche perché in mezzo a quelli che la amano ci sono anche gli haters.

E una delle accuse che spesso le sono rivolte è quella di avere già fatto diversi ritocchini, soprattutto nella sono del viso. Jasmine ha ascoltato e lasciato sfogare chi la critica, ma adesso ha deciso di passate al contrattacco con una confessione a cuore aperto che ha spiazzato tutti i fan.

“Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”, ha spiegato la ragazza. Un ritocchino lieve, perché si tratta di iniezioni a base di filler che aiutano solo a rilassare la muscolatura, ma niente botox. E infondo, se cominciasse a 20 anni, non sappiamo dove potrebbe arrivare.

Jasmine Carrisi confessa tutto: presto la rivedremo in tv con un ruolo nuovo?

Chiarito un mistero su Jasmine Carrisi, ne rimane un altro anche più grosso. Perché il suo nome, accanto a quello di Annalou Castoldi (la figlia di Morgan e Asia Argento) da settimane è indicato come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Anzi, nelle ultime ore è spuntata fuori l’ipotesi che possa partecipare insieme a Loredana Lecciso, per una coppia madre-figlia già vinta in passato ad esempio con Antonella Mosetti e Maria Teresa Ruta.

Ma ci sono anche voci che smentiscono, perché la giovane Carrisi non avrebbe trovato l’accordo economico con la produzione del programma. Mancano 10 giorni al via, presto scopriremo tutta la verità.