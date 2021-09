Instagram down, disservizi per gli utenti: la situazione

Milioni di utenti in tilt per Instagram down, si registrano disservizi in tutta Italia: cosa starà combinando stavolta Mark Zuckerberg?

Problemi per gli utenti di Instagram che stanno fronteggiando l’ennesimo ‘down’ dell’applicazione di Mark Zuckerberg. In particolare, è da qualche ora che il feed – la bacheca in cui appaiono foto, video e reels – non si aggiorna. Sono tantissimi gli screenshot pubblicati su altri social, principalmente Twitter, dove agli utenti esce una scritta in comune: “Impossibile aggiornare il feed”.

LEGGI ANCHE > > > WhatsApp smetterà di funzionare a novembre su alcuni smartphone: quali sono



NON PERDERTI > > > Fortnite, l’ultimo annuncio conferma i leak: cosa arriva nei prossimi mesi



In poche ore, proprio sul social network di Jack Dorsey è entrato in tendenza l’#instagramdown in cui quasi 15.000 utenti hanno riscontrato il problema e condiviso il disagio con gli altri.

LEGGI ANCHE > > > Netflix, due super offerte in vista di settembre: utenti in visibilio

Instagram down, cosa sta succedendo: un problema troppo frequente

Negli ultimi mesi, gli Instagram down sono sempre più frequenti. Insieme al social network delle foto, di dominio della Facebook Inc., anche WhatsApp e Facebook hanno avuto diversi problemi che hanno portato gli utenti a dover ripiegare su altri social. Telegram e Snapchat, in queste situazioni, ne guadagnano sempre perché sono quelli più simili a WhatsApp e Instagram, sebbene meno utilizzati per la messaggistica istantanea e per le foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > PS5 distribuita con un nuovo modello: ha una feature in più

Inutile negare che, a giovare della situazione, è sempre Twitter che non appartiene agli stessi server dei tre social network sopracitati e non c’è momento in cui non è pronto ad ospitare gli utenti nel panico per i vari down: