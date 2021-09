Giulia De Lellis, due clamorose rivelazioni: fan senza parole

Due clamorose rivelazioni su Giulia De Lellis spiazzano i fans della giovane influencer. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Negli ultimi anni la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica rappresenta anche un’opportunità per modelle ed influencer di poter sfilare sul red carpet mostrando il proprio look. Sono diverse infatti le agenzie che cercano di inserire chi è più di tendenza. In tanti nelle ultime ore si stanno chiedendo se alla 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che ha avuto inizio ieri, sfilerà anche Giulia De Lellis.

Ebbene, la neo conduttrice attraverso il proprio account di Instagram ha comunicato ai propri fans che quest’anno non presenzierà al Festival di Venezia. Giulia ha spiegato che è stata una sua scelta dettata dalla voglia di dare precedenza a qualcos’altro. Difatti, per la giovane influencer sono in cantiere altri progetti altrettanto entusiasmanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi rivela il dramma: “La malattia mi limita”

Giulia De Lellis non presenzierà al Festival di Venezia ma, le notizie non sono finite qui

Giulia De Lellis ha comunicato ai suoi fans che per quest’anno non sfilerà sul red carpet del Festival di Venezia per dare priorità ad altri progetti. Intanto che spuntino fuori ulteriori dettagli sul suo futuro lavorativo, di cui non ha proferito parola scendendo nello specifico, sappiamo che a breve cambierà casa.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Aka7even e Deddy, arriva una decisione inaspettata: il motivo

La De Lellis starebbe cercando una nuova casa, molto più grande, a Milano. I più curiosi si stanno chiedendo se la bella neo conduttrice andrà a convivere con il suo attuale compagno Carlo Gussali Beretta con il quale sta vivendo una piccola favola d’amore. Proprio di recente Giulia ha fatto sapere che ci sarebbero tutti i presupposti per salire sull’altare. Anche in questo caso non ci resta che attendere.